Россия нанесла ракетный удар по международному аэропорту Одессы

Российское минобороны заявило, что на "военном аэродроме в районе Одессы" был уничтожен "ангар с вооружением и боеприпасами, поступившими Украине из США и Европы", а также "разрушена" взлетно-посадочная полоса.

Удар был нанесен высокоточной ракетой "Оникс", сообщил официальный представитель российского военного ведомства. Позже ведомство опубликовало видео пуска ракеты из степи Крымского полуострова.

Многие, но не все подробности из этого сообщения совпадают с тем, что сообщали накануне украинские власти. Так, сообщалось, что была повреждена взлетно-посадочная полоса, правда, это то, что российское минобороны называет военным аэродромом, по крайней мере, в мирное время функционировало как гражданский международный аэропорт Одессы. Это не первый случай российских атак по украинским гражданским аэропортам, передает BBC.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко также заявил вчера, что аэропорт был поражен крылатой ракетой "Оникс", выпущенной береговым ракетным комплексом "Бастион". Он сообщил, что пусковая установка находилась в аннексированном Россией Крыму.