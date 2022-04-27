Последнее обновление: 27.04.2022 10:08

В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

В районе села Старая Нелидовка Белгородской области РФ, по предварительной информации, загорелся склад боеприпасов, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет», — написал Гладков.

Село Старая Нелидовка находится примерно в 20 км от Белгорода. За полчаса до этого Гладков написал, что «проснулся от громкого звука, похожего на взрыв». Позже, по его словам, произошло еще три взрыва.

Сообщество «Белгород Новости» «ВКонтакте» опубликовало видео, которое, как следует из подписи, было снято в микрорайоне на западе города. На видео в небе появляется светящийся шар, который движется по восходящей траектории, затем пропадает.

Сообщения о звуках взрывов также поступают из Курска. Издание «КурскCity» пишет со ссылкой на местных жителей, что звуки взрывов раздаются как в центре города, так и на окраинах. «Одна из жительниц города Курска получила ответ от городской экстренной службы, что в городе работают системы ПВО», — пишет издание.

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