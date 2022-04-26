Путин сравнил Л/ДНР с Косово

Россия имела право признать независимость Л/ДНР и оказать им военную помощь, заявил Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сославшись на прецедент признания Косова.

"Я очень хорошо знаком, лично читал все документы Международного суда ООН по ситуации в Косове, прекрасно помню решение <…>, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Я лично читал все комментарии - и юридических, и административных, политических органов США, европейских стран. Все это поддержали", - заявил Путин, которого цитирует ТАСС.

По его словам, Л/ДНР имели такое же право объявить о своем суверенитете, "потому что прецедент создан". "Так? Вы согласны с этим?" - спросил Путин Гутерриша.

Генсек ООН в ответ заявил, что Организация Объединенных Наций "не признает Косово".

"Но суд [ООН] признал. И если этот прецедент создан, то же самое могли сделать и республики Донбасса".

В свою очередь, Россия получила право их признать в качестве независимых государств, продолжил Путин. "Так сделали очень многие государства мира, в том числе наши оппоненты на Западе, в отношении Косова. Ведь это факт, очень многими государствами Запада оно признано в качестве независимого государства. То же самое мы сделали в отношении республик Донбасса. После того, как мы это сделали, они обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь в отношении того государства, которое проводит против них военные операции. И мы имели право это сделать в полном соответствии со статьей 51 раздела VII Устава ООН ", - сказал Путин.