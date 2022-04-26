Президент Молдовы созывает Совбез после взрывов в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду проведет заседание Совета Безопасности страны после взрывов и обстрелов в Приднестровье.

«Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в приднестровском регионе», — говорится в сообщении на сайте президента Молдовы.

Утром 26 апреля в приднестровском поселке Маяк был взорван региональный радиоцентр, 25 апреля власти Приднестровья сообщили об обстреле из гранатомета здания Министерства государственной безопасности республики в Тирасполе.