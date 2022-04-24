Движение «Свобода» победила на парламентских выборах в Словении

Левоцентристская партия «Движение «Свобода» во главе с Робертом Горобом победила на парламентских выборах в Словении, набрав 34,5% голосов, что позволяет им занять 41 место в Национальном собрании из 90, сообщает словенская избирательная комиссия.

Второе место заняла Словенская демократическая партия (SDS) во главе с премьер-министром Янезом Яншей, набрав 23,53% голосов, что дает ей 27 мест в парламенте, передает РБК.

Замыкает тройку лидеров «Новая Словения — Христианские демократы» (NSi), получившая 6,85% голосов, что позволяет занять 8 мест в Нацсобрании.

На четвертом месте расположились «Социальные демократы» (SD) с 6,65% — им в парламенте достанется 7 мест. Порог успели преодолеть и «Левые» — они набрали 4,38% голосов и займут пять мест в Национальном собрании.

Явка на этих выборах составила 69,43%, всего проголосовали 1 178 351 человек.

«Мне жаль, что не все партии, так или иначе сотрудничавшие с коалицией, объединились. В этом случае результат будет другим», — сказал премьер Словении Янша на выступлении в штабе SDS. Его цитирует Twitter партии.

При этом, по его словам, результат не поменяет принципы и программу SDS коалиция будет продолжать работу «для общего блага» Словении независимо от положения — в правительстве или в оппозиции.

Партия Янши одержала победу на прошлых парламентских выборах в июне 2018 года.