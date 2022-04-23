Генсек ООН посетит Москву, а через 2 дня Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Киев через два дня после встречи с Владимиром Путиным в Москве.

"28 апреля состоится рабочая встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а затем его примет президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении ООН.

26 апреля генсек встретится с Путиным. Кроме того, у Гутерриша запланирована встреча и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее ООН направила письма в постпредства Украины и России при ООН с просьбой о встречах Гутерриша с президентами двух стран. Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик говорил тогда, что генсек ООН хотел бы обсудить с Путиным и Зеленским "срочные шаги, направленные на достижение мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве".