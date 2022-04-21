Последнее обновление: 21.04.2022 10:51

Литва передала Украине тяжелые минометы на десятки миллионов евро

Литва передала Украине тяжелые минометы, их количество не уточняется, но остаточная стоимость переданной Вильнюсом военной поддержки составляет десятки миллионов евро.

Об этом сообщает BNS со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Мы передали Украине тяжелые минометы в поддержку, я не буду называть цифры, но мы передали много", - сказал он.

Анушаускас отметил, что Украине в целом уже передан не только ракетный комплекс Stinger, но и другое противотанковое, зенитное оружие, боеприпасы, гранаты, пулеметы, автоматы и тому подобное.

"Это обычное явление. Я посчитал месяц назад, это было 35 позиций разного типа", – сказал министр обороны Литвы.

По его словам, остаточная стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро, а общая может быть в 5-10 раз выше.



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