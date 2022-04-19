В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в госизмене

В Казахстане по подозрению в шпионаже и госизмене задержали группу лиц, в том числе одного иностранца, сообщается на сайте Комитета государственной безопасности (КНБ) республики.

«Судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовные дела имеют гриф «секретно», в связи с чем иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в КНБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 175 (госизмена, до 15 лет лишения свободы), ст. 176 (шпионаж, до 15 лет) и ч. 3 ст. 185 (незаконный сбор и разглашение государственных секретов, до восьми лет лишения свободы) УК Казахстана.

В КНБ не уточнили, гражданин какой страны проходит по делу о шпионаже, передает РБК.

3 апреля КНБ сообщил о задержании в Нур-Султане агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента и ряд высокопоставленных госслужащих. По данным Комитета нацбезопасности, он также готовился к терактам против сотрудников правоохранительных органов.

Во время обысков у мужчины изъяли снайперскую винтовку «с глушителем иностранного производства», наркотики и «крупную сумму денег». Как считают в КНБ, задержанный «выполнял поручения по антироссийской пропаганде и формированию русофобских взглядов в обществе путем публикации соответствующих материалов в соцсетях».

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и терроризме. Сам он в ходе предварительного следствия признал, что действовал по поручению и в интересах иностранного государства, сообщили в КНБ.

Задержанным, по словам источников Orda.kz, оказался журналист Аян Атыгаев. По информации портала, он работал в таких изданиях, как «Известия-Казахстан» и «Курсив», а также был пресс-секретарем в Минэнерго республики в период с 2008 по 2009 год.