Последнее обновление: 16.04.2022 11:31

Главком ВСУ провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.

"Обсудили сложную ситуацию в области безопасности, в частности, ведение тяжелых боев на рубеже Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины", - сообщил Залужный.

По его словам, во время разговора он упомянул об актуальных потребностях ВСУ в вооружениях и боеприпасах для усиления оборонных способностей Украины.

"Поблагодарил генерала Милли за понимание и выразил надежду, что благодаря помощи партнеров нам удастся защитить себя и весь цивилизованный мир от российской агрессии", - добавил Залужный.

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