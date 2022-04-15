Северная Македония высылает еще 6 российских дипломатов

Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата, говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД республики.

"Сегодня посла Российской Федерации в стране Сергея Баздникина вызвали в МИД, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой шесть дипломатов посольства Российской Федерации в Скопье объявлены персонами нон грата", - указывается в сообщении, передает ТАСС.

"На основании информации, полученной от компетентных органов, указанные лица осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, и должны будут покинуть территорию Республики Северная Македония в ближайшие пять дней", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.