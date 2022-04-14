Россия просит Бразилию помочь избежать санкций

Россия обратилась к властям Бразилии с просьбой о поддержке в МВФ, Всемирном банке и G20, чтобы позволит противостоять разрушительным санкциям.

Как сообщает Reuters, министр финансов РФ Антон Силуанов написал министру экономики Паулу Гедесу письмо с просьбой о поддержке Бразилии в предотвращении политических обвинений и попыток дискриминации в международных финансовых институтах.

Отвечая на вопрос о письме, секретарь Министерства экономики Бразилии по международным экономическим вопросам Еривалдо Гомес, ответил, что Бразилия хотела бы, чтобы Россия оставалась участником дискуссий в международных организациях.

"С точки зрения Бразилии поддержка открытого диалога имеет важное значение. Наши мосты - это международные организации, и мы считаем, что эти мосты необходимо сохранить", - сказал он.