Премьер Канады назвал зверства российских оккупантов в Украине геноцидом

Премьер Канады Джастин Трюдо назвал геноцидом действия российских военных в Украине и способы ведения Россией войны.

"Я думаю, что это абсолютно правильно, что все больше и больше людей говорят и используют слово геноцид с точки зрения того, что делает Россия, то, что сделал Владимир Путин", - сказал Трюдо, передает УНН со ссылкой на NDTV.

"Мы видели это желание атаковать мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие для войны. Это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

Премьер добавил, что Канада была одной из первых стран, которые инициировали процесс в Международном уголовном суде в Гааге, чтобы заставить руководителя Кремля понести ответственность за его военные преступления.