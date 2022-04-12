Последнее обновление: 12.04.2022 11:13

4,8 млн. украинских детей стали беженцами

Почти две трети украинских детей бежали из своих домов за шесть недель с начала российского вторжения, заявил на заседании Совета Безопасности ООН глава ЮНИСЕФ (детского фонда организации) Мануэль Фонтен.

Фонтен, недавно вернувшийся из Украины, сказал, что из 7,5 миллиона украинских детей 4,8 миллиона стали беженцами. По его словам, он не видел ничего подобного за 31 год своей гуманитарной работы, передает BBC.

ООН также подтвердила факт гибели 142 детей, но подчеркивает, что это далеко не окончательная цифра и она почти неизбежно вырастет.

Во время заседания Совбеза украинский посол Сергей Кислица также сказал, что Россия вывезла из Украины 121 тысячу детей и готовит закон, упрощающий процесс их усыновления в России. Фонтен на это ответил, что не видел доказательств этого обвинения, однако проверит его.



<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование