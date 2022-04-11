Боррель призывает страны ЕС быстрее предоставить Украине оружие

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены блока принять решение о предоставлении Украине оружия в течение нескольких дней, а не недель.

Об этос сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Главный дипломат Европейского Союза призывает страны-члены быстро предоставить Киеву оружие, которое он просил, поскольку Украина готовится к активизации Россией своей кампании на востоке страны», - отмечает агентство.

По словам Борреля, «решение нужно в ближайшие дни, а не недели, и блок должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине».

Источник также утверждает, что многие правительствf ЕС взяли на себя обязательство изучить запросы на вооружение, но еще не указали точные сроки и перечень оружия, которое смогут поставить.

"В долгосрочной перспективе союзники НАТО также ищут способы помочь и научить Украину к переходу на более современное оружие. Страны присматриваются к современному оружию для Украины, поскольку запасы советских времен истощаются", - пишет издание.