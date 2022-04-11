Власти РФ готовятся к рельсовой партизанской войне

Министерство транспорта России потребовало от руководства железной дороги обеспечить взаимодействие с МВД и ФСБ.

Повышенные меры безопасности связаны с угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры на границах Ростовской области и Краснодарского края, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Министерства Украины.

«Такое повышение готовности связано в частности с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы затруднить доставку подкрепления из зоны боевых действий», - говорится в сообщении.

Кроме того, недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ. Это проложило начало партизанской войны и перенос боевых действий на территорию России, отметили в ГУР.