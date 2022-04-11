Боррель подтвердил уверенность ЕС в военном решении конфликта на Украине

Главы стран — членов Евросоюза полагают, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путем, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Обычно войны выигрывают или проигрывают на поле боя. Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», — подчеркнул он.

Боррель также сообщил, что на ближайшей встрече глав МИД стран ЕС будут обсуждаться новые санкции против России.

О том, что конфликт между Россией и Украиной должен быть решен «на поле боя», Боррель заявил 9 апреля. Глава дипломатии ЕС тогда напомнил, что Брюссель выделил дополнительные €500 млн для закупки оружия, которое будет направлено Киеву, передает РБК.

В конце февраля, после начала российской военной операции, Боррель сообщил, что страны — члены ЕС договорились об отправке на Украину летального оружия на сумму €450 млн и выделят еще €50 млн на нелетальную помощь, топливо и средства защиты. 8 апреля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Брюссель по предложению Борреля намерен выделить на помощь армии Украины дополнительные €500 млн.