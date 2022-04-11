В Гаагу из-за военных преступлений России обратились уже 42 страны

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в связи с полномасштабной вооруженной агрессией России в Украине 42 страны обратились в Международный суд в Гааге.

Об этом глава Министерства юстиции сообщил в эфире общенационального телемарафона "UAразом".

"42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге. Расследование военных преступлений на международном уровне началось. Обращение этих стран позволило упростить и ускорить процедуру для Украины", – сказал глава Минюста.

Малюська рассказал, что сейчас эксперты со всей страны собирают доказательства преступлений российских оккупантов в Буче на Киевщине. По его словам, количество военных преступлений захватчиков - "сумасшедшая", соответственно есть сложности.

Малюська подчеркнул, что проблема большая, но расследование военных преступлений – приоритет. Международное сообщество оказывает свою поддержку, на недели приедут эксперты из Франции. Продолжаются переговоры с другими членами ЕС, передает УНИАН.

"С большой вероятностью, они также будут давать своих профессиональных экспертов, и это поможет справиться с огромным объемом работы. Сейчас собирается база для преследования каждого российского военного отдельно за содеянное ими, и за соответствующие приказы", – подчеркнул министр.

Глава Минюста добавил, что на быстрый результат расследования ожидать не стоит, поскольку РФ не будет выдавать своих военных, но их точно отдадут правосудию, потому что "срока давности по таким преступлениям нет".