Россия хочет вернуть Лукашенко в переговоры, а Беларуси – политическую субъектность

Власти России отреагировали на доносящийся из Минска плач Лукашенко по поводу утраты Беларусью политической субъектности и принялись вербально исправлять ситуацию.

"Мы за то, чтобы наши белорусские друзья продолжали играть позитивную роль в организации российско-украинских переговоров, и Белоруссия - прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, оставив тем не менее возможность игнорировать это требование Москвы.

«…хотя все зависит от договоренностей сторон, и не исключены встречи и в других странах, на иных площадках», - добавил Лавров.

Он также предложил включить Беларусь, с территории которой наносятся ракетные удары по украинской земле, в числе стран-гарантов безопасности Украины.

"По просьбе украинской стороны, ее нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и еще целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета безопасности (ООН). Так вот мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов, конечно, обязательно была Республика Беларусь. Сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются, но мы выступаем за то, чтобы Беларусь была среди них", - сказал Лавров.