Россия с 18 марта снимает все ограничения на перемещение граждан с Беларусью

Россия снимает все ограничения в отношении Беларуси на перемещение граждан, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"С нуля часов по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Беларуси. Об этом мы говорили с премьер-министром Романом Александровичем Головченко в начале недели в Москве и согласовали с президентом это решение", - сказал Мишустин на заседании правительства.

"Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран", - добавил он.

"Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Беларуси", - добавил Мишустин.