Лукашенко пришлось обсуждать с Путиным ситуацию в Украине

Предпраздничный телефонный разговор Лукашенко и Путина накануне «дня единения народов Беларуси и России» был омрачен тем, что помимо традиционных поздравлений и несбыточных перспектив развития была затронута и тема Украины.

«Отдельной темой разговора стала ситуация вокруг Украины», - сообщила пресс-служба Лукашенко наводнивших интернет и сми сообщений о том, что Путин ждет не дождется, когда Беларусь соизволит ввести свои войска в Украину.

Нельзя назвать умиротворяющей и еще одну тему разговора.

«В ходе беседы Путин и Лукашенко затронули и иные актуальные вопросы взаимодействия», - говорится в сообщении без раскрытия темы.