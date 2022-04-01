Последнее обновление: 01.04.2022 13:37

Лукашенко пришлось обсуждать с Путиным ситуацию в Украине

Предпраздничный телефонный разговор Лукашенко и Путина накануне «дня единения народов Беларуси и России» был омрачен тем, что помимо традиционных поздравлений и несбыточных перспектив развития была затронута и тема Украины.

«Отдельной темой разговора стала ситуация вокруг Украины», - сообщила пресс-служба Лукашенко наводнивших интернет и сми сообщений о том, что Путин ждет не дождется, когда Беларусь соизволит ввести свои войска в Украину.

Нельзя назвать умиротворяющей и еще одну тему разговора.

«В ходе беседы Путин и Лукашенко затронули и иные актуальные вопросы взаимодействия», - говорится в сообщении без раскрытия темы.

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование