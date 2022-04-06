Тихановская требует вывода российских войск из Беларуси

Светлана Тихановская обратилась к международному сообществу с призывом потребовать от России полного вывода своих войска с территории Беларуси.

«Российских войск не должно быть ни на территории нашей страны, ни на территории Украины. После увиденных снимков из Бучи, надеюсь, мне не нужно объяснять почему», - заявила Тихановская.

«Присутствие российских войск в Беларуси не только противоречит белорусскому конституционному нейтралитету, но и представляет угрозу для всей Европы. Надеюсь, меня услышат в мире, в Европейском союзе, в Украине, в ООН», - цитирует Тихановскую ее пресс-служба.