Кремль: Лукашенко поддержал войну России в Украине

Кремль сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным Лукашенко поддержал войну России в Украине или, как того хочет Москва, «военную спецоперацию РФ».

"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации", - говорится в сообщении Кремля.

"Обменявшись теплыми поздравлениями по этому поводу, лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции… условились о дальнейших контактах», - также сказано в сообщении.