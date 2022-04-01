Последнее обновление: 01.04.2022 18:55

Кремль: Лукашенко поддержал войну России в Украине

Кремль сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным Лукашенко поддержал войну России в Украине или, как того хочет Москва, «военную спецоперацию РФ».

"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации", - говорится в сообщении Кремля.

"Обменявшись теплыми поздравлениями по этому поводу, лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции… условились о дальнейших контактах», - также сказано в сообщении.

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