Россия готовила вторжение в Беларусь на фоне протестов после президентских выборов

Россия готовила полномасштабное военное вторжение в Беларусь на фоне проходящих в стране массовых протестов против фальсификации президентских выборов

Об этом говорится в документах, обнародованных Главным управлением разведки Минобороны Украины.

В частности, в документе под названием "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи" черным по белому написано, что вторжение в Беларусь планировалась, чтобы не допустить втягивание России "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами - членами НАТО на Западе".

«Противник в целях создания благоприятных условий для проведения операции по захвату территории Республики Беларусь, выходу к западной границе Российской Федерации проводит широкомасштабную информационною кампанию, направленную на формирование в западном обществе единых взглядов и полной поддержки действия руководства по насильственной смене режима Белоруссии, «оказании помощи европейскому региону России» и его выводу из под юрисдикции Москвы в связи с проведением нелегитимных выборов президента Республики Беларусь», - сказано в документе.

«В случае невозможности предотвратить расширение масштаба вооруженных конфликтов Российская Федерация может быть втянута в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами-членами НАТО на Западе», - говорится в документе.

«…При дальнейшей эскалации обстановки (протестной ситуации в РБ – ред.) наиболее вероятен сценарий, при котором президент Белоруссии Александр Лукашенко обратиться за военной помощью к Российской Федерации», - есть в документе и такие расклады.