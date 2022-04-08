Последнее обновление: 08.04.2022 11:52

Украина получит военную помощь от ЕС, Южной Кореи, Австралии

Евросоюз предоставит Украине вооружение еще на полмиллиарда евро, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"После быстрого одобрения это увеличит до 1,5 млрд евро поддержку ЕС, уже оказываемую Украине военным оснащением", - написал Мишель в твиттере.

В марте Евросоюз дважды выделял по 500 млн евро на помощь Украине.

В свою очередь посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сообщил, что Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров "Бушмастер" стоимостью 50 миллионов австралийских долларов ($38 млн).

Посол отметил, что, по данным австралийских специалистов по вопросам национальной безопасности, это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны.

Также, глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен заявил членам НАТО, что Сеул планирует предоставить Украине гуманитарную помощь еще на $30 млн, сообщает МИД Республики Корея.



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