Еще три страны Европы высылают российских дипломатов

Еще три страны - Италия, Швеция и Дания - высылают сотрудников российских дипучреждений.

Во вторник министр иностранных дел Дании Йеппе Куфуд заявил о решении правительства страны выслать 15 сотрудников российского посольства.

"Дания вышлет 15 сотрудников российской разведки, работающих в посольстве России в Копенгагене. Они представляют угрозу нашей национальной безопасности. В наших общих интересах поддерживать дипломатические отношения, но мы не приемлем шпионаж России на датской земле", - написал министр в Twitter.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо также сообщил о решении выслать дипломатов.

"Мы выслали 30 российских дипломатов по соображениям национальной безопасности", - сказал Ди Майо в Берлине, его слова приводит ANSA.

"Эта мера, предпринятая по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами, стала необходимой по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте сложившейся кризисной ситуации, возникшей в результате необоснованной агрессии РФ против Украины", - пояснил он.

Позже стало известно, что решении выгнать сотрудников российского посольства сообщили и в правительстве Швеции.

"Сегодня Министерство иностранных дел… приняло решение о депортации трех российских дипломатов, работа которых в Швеции не соответствует Венской конвенции", — заявила глава шведского МИД Анн Линде.