Последнее обновление: 04.04.2022 17:51

Латвия и Литва понизили уровень дипотношений с Россией

Власти Латвии приняли решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией, сообщил глава МИД Эдгарс Ринкевичс.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил о решении снизить уровень дипломатических отношений с Россией. Страна отзывала своего посла, а также предписала российскому послу покинуть ее пределы. Кроме того, будет закрыто российское консульство в Клайпеде.

По словам Ландсбергиса, литовское правительство уже проинформировало об этих решениях и призвало к аналогичным шагам партнеров по НАТО и Евросоюзу.

18 марта министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили о высылке российских дипломатов. С 1 апреля Латвия, Литва и Эстония перестали импортировать газ из России.

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