Последнее обновление: 01.04.2022 18:55

Гендиректор МАГАТЭ возглавит миссию на ЧАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что как можно быстрее возглавит миссию по оказанию помощи и поддержке Чернобыльской АЭС, передает корреспондент УНН.

“Я возглавлю миссию МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержке Чернобыльской АЭС как можно быстрее. Это будет первая в серии таких миссий по ядерной безопасности и безопасности в Украине”, - написал он.

В МАГАТЭ заявили, что 20-21 марта Украина не сообщала о ротации персонала на Чернобыльской АЭС. В связи с этим Гросси провел переговоры с украинским правительством относительно направления миссии помощи.

30 марта гендиректор МАГАТЭ посетил Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области. Он отметил, что присутствие агентства поможет предотвратить опасность ядерной аварии.

На следующий день Гросси прибыл в Калининград для переговоров с представителями властей РФ.



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