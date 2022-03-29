Последнее обновление: 29.03.2022 17:50

Россия объявила о высылке 10 дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы

Россия решила выслать четырех дипломатов посольства Литвы, трех — посольства Латвии и трех — посольства Эстонии в России.

Решение принято в ответ «на провокационные, ничем не обоснованные действия» этих стран в отношении российских дипломатов, говорится на сайте МИДа РФ.

«Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики», — сказано в сообщении министерства.

МИДы Эстонии, Латвии и Литвы 18 марта заявили о высылке 10 российских дипломатов за «активное участие в подрыве безопасности» и «распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России».

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