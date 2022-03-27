На войне в Украине уже погибли 12 журналистов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли уже 12 журналистов, сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Раскрывать миру правду о путинской агрессии смертельно опасно - на войне погибли 12 журналистов. Они освещали военные преступления РФ и стали их жертвами. Еще 10 представителей СМИ получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщила Венедиктова.

По данным Единого реестра досудебных расследований, на сегодняшний день российские военные совершили преступления по меньшей мере против 56 представителей СМИ. В их числе 15 граждан других государств. Пострадали 4 гражданина Великобритании, 2 - Чехии, 2 - Дании, 2 - ОАЭ, 1 - Швейцарии, 2 - граждан США, один из которых погиб. Также погиб гражданин Ирландии и гражданка РФ.