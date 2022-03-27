МИД Турции полагает, что Украина никогда не станет членом НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина должна понять, что никогда не станет членом НАТО.

"Я считаю, что Украина понимает, что она не станет членом НАТО. Это не произойдет никоим образом. Многие ее союзники в Европе также были против членства в НАТО. Против Украины и членства Грузии в НАТО. Украина это хорошо понимает", - заявил Мевлют Чавушоглу.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли приобретение Турцией систем противовоздушной обороны следующего поколения С-400, Чавушоглу ответил, что они получили С-400 и сделка была завершена, передает УНН.

По поводу новостей в американских СМИ относительно того, что Турция может дать Украине С400 Чавушоглу сказал: "Этого вопроса в повестке дня нет. Мы этого не рассматриваем".