Крупнейшие банки Японии прекратили операции со «Сбербанком» в долларах

Крупнейшие японские банки — Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho — решили приостановить долларовые транзакции со «Сбербанком» из-за санкций США, передает газета The Sankei News.

Это связано с тем, что «Сбербанк» нарушает правила США, связанным с транзакциями в долларах, что может повлиять на расчеты по энергетическим и другим торговым операциям между японскими компаниями и Россией.

С 26 марта американские финансовые учреждения начали отклонять платежи, в которых участвует «Сбер» или любая из его дочерних компаний, передает РБК.

При этом о запрете для клиентов «Сбера» на перевод в другой банк в некоторых валютах, в том числе в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах, сообщили еще 18 марта.