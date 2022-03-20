ЦБ Багамских островов обнаружил $3 млрд. на связанных с Россией счетах

Финансовые учреждения Багамских островов имеют активы на сумму около 3 миллиардов долларов, владельцы которых связаны с Россией, сообщил Центральный банк карибской страны.

Речь идет о $420 млн. на депозитах и $2,5 млрд. в депозитарных или трастовых активах "с конечными бенефициарными владельцами из России или связанными с ней", передает Reuters.

"Эти цифры касаются только международного банковского и трастового сектора, которые обслуживают клиентов за пределами страны, и не включают любые российские активы, которые могут храниться в банках Багамских островов, которые обслуживают местное население", - сообщает центральный банк.

ЦБ не уточняет, какая часть этих активов находится под санкциями россиян. До этого Багамские острова приказали прекратить все операции с российскими организациями, попавшими под санкции западных стран.