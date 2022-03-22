Последнее обновление: 22.03.2022 14:27

Alipay прекратил сотрудничество с российским Сбером

Китайский сервис для пополнения кошельков системы Alipay прекратил работу со Сбербанком.

В Сбербанке сообщили, что сервис реализовался в партнерстве с системе Western Union и остановлен в связи с прекращением работы последнего в России. Из-за этого у пользователей возникают сложности с расчетами с физлицами в Китае — например, переводы на Alipay делали россияне в рамках «серого импорта» (закупки небольших партий товаров), пишет «Коммерсантъ».

Китай не единственное направление, которого после санкций лишилась система денежных переводов Сбербанка. Список стран, куда можно отправить перевод из Сбербанка по номеру телефона, покинули Азербайджан и Молдова, также банк потерял одного из крупных партнеров в Узбекистане — «Ипак Йули».

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