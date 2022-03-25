Венгрия продолжает играть на стороне России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не разрешит поставки оружия в Украину через свою территорию, а также не окажется от российской нефти и газа.

"Мы не позволим поставки оружия через нашу территорию. Эти грузы были бы военной целью, которую нужно уничтожить, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа. В то же время мы также будем препятствовать венгерскому народу платить цену войны. Прекращение поставок природного газа и нефти из России сделает невозможным поставки Венгрии энергоносителей, и в то же время приведет к резкому росту накладных расходов. Поэтому мы до сих пор не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение. Мы должны держаться подальше от этой войны!" – заявил Сийярто.