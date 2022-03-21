Токаев пообещал масштабные реформы и «новый Казахстан»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страну ждут масштабные реформы, передает РБК.

«Впереди нас ждут масштабные реформы, впереди строительство нового Казахстана. Вместе с вами, с молодежью, мы обязательно построим новую страну», — сказал Токаев.

Он напомнил о протестах, которые прошли в республике в январе текущего года. Протесты прошли на фоне повышения цен на сжиженный газ, продукты и коммунальные услуги, а впоследствии переросли в акции против участия в политике первого президента Нурсултана Назарбаева.

Тогда были захвачены аэропорт Алма-Аты и здания администраций, разграблены магазины. По данным генпрокурора республики Берика Асылова, в результате протестов погибли 230 человек, среди них — 19 военных и силовиков.

В середине марта в послании к народу Казахстана Токаев обозначил целями будущих реформ уход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с «сильным парламентом». Токаев предложил законодательно оформить прекращение членства президента в партии на период полномочий, запрет ближайшим родственникам главы государства занимать госдолжности, переход к смешанной избирательной системе, создание Конституционного суда и закрепление запрета смертной казни в основном документе страны.

Среди других предложений — переход к смешанной избирательной системе (70% парламента на пропорциональной основе, 30% — на мажоритарной), снижение числа подписей для регистрации партий (с 20 тыс. до 5 тыс.), а также введение правил ведения предвыборной агитации в соцсетях.