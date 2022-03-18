Лукашенко: Если выбрали эту независимость, давайте вкалывать.

Лукашенко обвинил всех беларусов, от правительства до доярки, что никто не хочет вкалывать на «выбранную» независимость.

"Безделье недопустимо. Даже если лопатой надо завтра землю перекопать. Неужели вы не чувствуете, какая ситуация?! Мы хотим быть независимыми, а пошевелиться на эту независимость никто не хочет. От членов правительства до доярки. Поэтому если вы выбрали эту независимость, давайте вкалывать. Что тут вы мне эти цифры крутите-вертите. Нужно молоко и мясо! У вас есть производственные мощности, перерабатывающие. Загрузите их, и я к вам претензий иметь не буду. Тогда у вас будут деньги», - заявил Лукашенко на полях Глубокского района.

Примечательно, но начать вкалывать он предложил с кадровой перетряски.

«Что вы телепаетесь и смотрите друг на друга?! Начинайте с кадров! Наведите порядок", - потребовал пенсионер.

"Сейчас мир ломается на колено, идет передел мира, а мы тут рассуждаем. Самое главное - дайте руководителям право принимать решения. В том числе и кадровые. Сейчас момент такой. Момент тяжелый, но в то же время шикарнейший момент. Россия открыта. Нам открывается прекрасная возможность. И деньги хорошие. Нас российский рубль что, не устраивает? Устраивает. Мы можем топливо купить, сырье, ресурсы. Для сельского хозяйства лучшего времени не будет", - также сказал Лукашенко.