ГосСМИ Беларуси сообщили об очередном неудавшемся теракте на ж/д

Белорусские государственные СМИ сообщили, что потенциальный исполнитель диверсии на желехной дороге сам явился в КГБ Беларуси и рассказал о зловещих планах «беглых предателей из Польши устроить в Беларуси теракт».

«Его исполнитель, участвовавший в плане "Перамога", по собственной воле пришел в Комитет госбезопасности и сообщил, что получил накануне задание вывести из строя шкаф управления автоматикой железнодорожных путей. На мессенджер ему пришли детальные инструкции, как это сделать, а также точные координаты места. Толчком к признательному шагу стало сообщение, что Telegram-канал "Сообщество железнодорожников Беларуси" признан экстремистским формированием», сообщает БелТА.

«Осознав, что он может стать причиной человеческих жертв, а также опасаясь уголовной ответственности за экстремизм, молодой человек пришел в КГБ и рассказал, как засевшие в Польше предатели пытаются всеми доступными способами устроить в Беларуси большую кровь, теракты и диверсии»,- пишет госагентство.

"Я вступил в чат-бот "План Перамога". От "Сообщества железнодорожников Беларуси" мне пришло письмо устроить провокации на железной дороге. Предложено было вывести из строя шкаф управления автоматикой ж/д пути. После того как в интернете я прочел информацию, что это сообщество признано экстремистским формированием, я подумал, что не готов участвовать в этом. Я не радикально настроенный человек. И не хочу, чтобы гибли люди вследствие этого действия или еще какие-то были возможные последствия", - рассказал молодой человек.

Как сообщается, планировавшаяся диверсия должна была сорвать запланированную на утро 25 марта перевозку боеприпасов по беларуской железной дороге через Минск в Брест и Калинковичи.