Лукашенко знает, когда закончится война в Украине, и судьбу Зеленского

Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что война в Украине в ближайшее время закончится миром, а у президента Зеленского есть выбор: либо пойти на условия России, либо подписать акт о капитуляции.

«Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт, операция России, закончится миром», - заявил Лукашенко.

«Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции», — сказал пенсионер, который уверен в победе Путина.

«Россия в этой войне не проиграет. В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я», — резюмировал Лукашенко.