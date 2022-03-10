Последнее обновление: 10.03.2022 12:29

Лукашенко сообщил о кочующих вдоль южной границы наемниках

Белорусская разведка засекла в Украине наемников, перемещающихся вдоль белорусско-украинской границы в сторону Чернобыльской АЭС.

"Что больше всего нас должно беспокоить, я хочу обратить на это ваше внимание, и прежде всего руководителя наших сил специальных операций. Мы всегда опасались присутствия в сопредельных государствах, особенно в Украине, наемников. Наша разведка, притом несколько источников, обнаружили таких наемников, которые не переходят границу с Беларусью, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля", - сообщил сегодня Лукашенко.

Он потребовал от военных и пограничников не допустить нарушения госграницы.

"Мы должны их видеть, и прежде всего вашими возможностями", - сказал Лукашенко.

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