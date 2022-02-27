Последнее обновление: 27.02.2022 12:01

Лукашенко: Белорусские микросхемы чуть габаритнее японских, для телефона нет, но для самолета сгодятся

Лукашенко, комментируя санкции Запада, заявил, что Беларусь и Россия смогут заместить производство полупроводников продукцией «Интеграла», «Планара», «Горизонта».

«Милости просим, ну да, может они чуть-чуть габаритнее, чем японские — японцы и американцы, знаете ввели эти санкции — чуть-чуть габаритнее. Может быть, для телефона нынешнего не подойдут… Может быть не подойдут. Ну так мы купим эти телефоны — не вопрос. Но в самолетах ящик вот с этими микросхемами будет не 10х10 сантиметров, а 15х15. Но это надёжные машины. Это надежные микросхемы», — заявил Лукашенко.

«Вложим небольшие деньги и будем стремиться, чтобы 10х10 был этот ящик. Ну я так по-народному говорю. Советский Союз был самодостаточен, и жил и империей был, если бы мы ее сами не развалили. У нас есть опыт. Мы с Путиным не единожды обсуждали этот вопрос. Выживем. Нас невозможно уморить голодом. Земли у нас хватает. Удобрения есть, трактор есть, плуг есть»….

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