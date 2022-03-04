Лукашенко: Белорусская армия не намерена участвовать в войне с Украиной

Лукашенко в очередной заявил, что белорусская армия не принимает участия в военных действиях в Украине и принимать не намерена.

«Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, не дай бог", - также заявил он.

Вместе с тем, он обвинил Запад и США в том, что они санкциями толкают Беларусь в войну в Украине.

«Та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, - это надолго. Они уцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине. Если б только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, - это был бы для них подарок», - говорил Лукашенко.