Лукашенко: В абвершколах вдоль границы готовят пятую колонну для Беларуси

Лукашенко утверждает, что в так называемых «абвершколах», созданных в соседних государствах, готовят пятую колонну для Беларуси.

"Управляемая из Вильнюса, Варшавы, Киева, а реально из Вашингтона пятая колонна - это, повторю, уже другие люди, тут они делают правильно - замусоленные лица надо менять. Они обучаются под эгидой спецслужб США и стран Западной Европы в условиях повышенной конспирации. Обучаются на территории отдельных сопредельных государств, по аналогии с абвершколами периода Великой Отечественной войны. Опыт пригодился им", - заявил сегодня Лукашенко на встрече с руководством КГБ.

По его словам, планируется внедрение подготовленной там так называемой новой элиты в различные сферы белорусского общества: в госаппарат прежде всего, силовые структуры, общественные организации, средства массовой информации.

"Ставятся задачи "ползучей" трансформации белорусского государства в интересах Запада, распродажи наиболее ценных экономических активов, изменения политического курса страны", - утверждает пенсионер.