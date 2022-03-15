Последнее обновление: 15.03.2022 11:35

Лукашенко снова говорит об угрозе военной агрессии против Беларуси

Лукашенко заявил, что конечной целью всех действий против белорусских властей является военная агрессия, но пока «до этого не дошли».

«Что касается той ситуации, которая складывается вокруг и внутри Беларуси - это лишь вершина айсберга... инспирирование государственного переворота, организация террористических актов, акций по устрашению населения, проведение агрессивной информационной войны, попытки разрушить экономику. Словом, гибридная война. Именно такие войны в современную эпоху будут во всех точках нашей планеты, если будут. И конечная точка этой гибридной войны, конечно же, военная агрессия. Пока мы до этого не дошли", - заявил сегодня Лукашенко.

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