У Лукашенко число пусков ракеты «Точка-У» по территории Беларуси выросло до двух

Лукашенко сегодня в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что в сторону Беларуси с Украины было произведено целых два запуска ракет «Точка-У».

Еще недавно на совещании с руководством КГБ речь шла об одной ракете.

«…в последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет, как минимум двух ракет «Точка-У» по территории Беларуси. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать», - заявил Лукашенко.

«Но, господин Конихиро, я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной. Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума, чтобы не втянуться в этот конфликт, как это сегодня нас американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту», - добавил он.