Последнее обновление: 24.02.2022 16:42

Лукашенко: Не мой это референдум и не моя конституция

Лукашенко объяснил, почему беларусам надо участвовать в «нелукашенковском» референдуме.

«Если мы сейчас еще начнем шататься и не пойдем на референдум – это позорище будет для нас беларусов. Позор. Мы наоборот должны прийти.

Слушайте, не мой это референдум и не моя эта конституция. Мне как президенту нормально была бы Конституция. Вот это первый шаг к пераменам или переменам.

Это первый шаг. Мы все это пропишем и дальше потихоньку-потихоньку в течение года-двух отстроим. Это будет совершенно иная политическая, как у нас говорят журналисты, мозаика, политическая карта Беларуси, совершенно иная», - заявил он журналистам.

Ранее сегодня, на совещании Лукашенко он назвал немыслимой мысль о переносе референдума.

"Поэтому никакой никогда мысли не было у меня и речи вообще не было о том, чтобы отменять или переносить референдум, - заявил он. - А зачем? Что изменилось? В стране ведь ничего не изменилось".

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