Лукашенко взял на вооружение российскую риторику «Запад всё равно ввел бы санкции»

Лукашенко в «лучших традициях» российской пропаганды сегодня заявил, что Запад при любом развитии ситуации в Украине ввел бы санкции в отношении Беларуси.

Свое мнение а это счет Лукашенко аргументировал «скоростью» принятия санкций, а также глубиной проработки рестрикций.

"Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствуют о том, что они готовились давно и тщательно. При этом понятно, что их бы ввели вне зависимости от развития российско-украинских отношений. Эти санкции были бы. Может быть, вводились бы не сразу, а несколькими пакетами. Но мы бы их получили в любом случае», - заявил Лукашенко на заседании Совбеза, впрочем, добавив, что речь все же «идет больше о России".

Далее последовало традиционное в стиле «я обо всем знал наперед».

«…Тогда (в начале пандемии – ред.) я предупредил всех о том, что речь идет о переделе мира. Сегодня об этом кто только ни говорит. То есть мы знали, что будет. По крайней мере, всех я предупреждал об этой тенденции. И тогда мы пытались принять определенные меры", - сказал Лукашенко, не уточняя, входит ли война в Украине в число тех «определенных мер».

Он также высказал мнение, что российское вторжение в Украину и последующие санкции являются частью глобального противостояния между США и Китаем: "Появился новый мощный игрок - Китай. Так вот, мимо походя, пытаются разобраться с Россией и с Беларусью".

"То есть это часть того глобального, которое всем нам в ближайшее время предстоит лицезреть. Будет очень плохо, если союз Беларуси и России не устоит. Будет очень плохо, мягко говоря", - заключил Лукашенко.