Лукашенко: Если бы Россия чуть-чуть опоздала с вторжением, Запад нанес бы по ней удар

Если бы Россия хоть чуть-чуть опоздала с военным вторжением в Украину, то Запад нанес бы по ней сокрушительный удар.

Это заявление Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

"Обсуждая сегодня проблему, о которой говорят все, я это особо подчеркнул в разговоре с президентом России. И это мое заявление не на голом месте было озвучено. Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар - по соседним областям. В том, что это возможно, мы сегодня четко убедились. Поэтому если кому-то неймется и он кричит, что не туда влезли, не тогда или не там начали, тогда на весы положите этот гвалт и то, что можно было бы получить, опоздав хотя бы на полмесяца или месяц", - заявил Лукашенко.

Он не уточнил, в чем интерес Запада в нанесении превентивного удара по некоторым областям России, как и равно то, что придавало коварному Западу уверенности в том, что в случае нанесения удара по миролюбивой России, последняя не применила бы ядерное оружие против агрессора.

Впрочем, этим заявлением публичная роль Лукашенко не ограничилась. Как сообщил Путин, Лукашенко передал ему разведданые о событиях в Буче.

"Александр Григорьевич мне сегодня давал документы, которые переданы в Федеральную службу безопасности России: как, кто, у них перехваты есть соответствующие, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этого фейка", - сказал Путин.