Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров потребовал от властей пропустить инспекцию из РФ в расположенную в Тбилиси лабораторию Лугара.

В случае отказа эксперт утверждает, что Россия имеет полное право нанести ракетный удар.

"Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар. В условиях, когда мы проводим операцию на Украине, пара крылатых ракет по Грузии — это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит. Запад, конечно, как всегда, будет орать. Ну, а чего он будет орать? Зачем создавать биолаборатории, направленные против России? Незачем их создавать!", - заявил Александров, которого цитируют российские ватные СМИ.