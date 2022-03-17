Песков назвал Путина мудрым, дальновидным и культурным международным деятелем

Кремль назвал непростительным высказывание президента США Джо Байдена о Путине, а самого Путина мудрым и дальновидным.

Как сообщалось, Байден после минутного раздумья назвал Путина военным преступником.

«Наш президент — очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель и глава РФ. Такие заявления господина Байдена абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а, главное, наверное, — не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении долгих лет бомбило людей. Которое сбросило атомную бомбу на страну, которая уже была повержена и в чем не было абсолютно смысла: я имею в виду Хиросиму и Нагасаки. Президент такой страны не имеет право вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», — заявил сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков.