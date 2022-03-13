На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение

На Чернобыльской атомной электростанции восстановлено электроснабжение, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченную российскими оккупантами", - отметил он.

По словам министра, теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова будут работать в штатном режиме от резервного питания, передает УНИАН.

Галущенко подчеркнул, что ЧАЭС - это объект украинской энергетики. "Нам не нужна никакая помощь со стороны кого-либо для обеспечения или восстановления электроснабжения на наши объекты. Да, наши энергетики действительно герои, но самими подвигами невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии. Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", - призвал Галущенко.